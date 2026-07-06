Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş, kaleci transferi için vites yükseltti.

Siyah beyazlılar Alexander Nübel takviyesini bitirmek için gün sayarken rotasyona ise yerli transferi yapacak.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, transferin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Doğan ile kişisel şartlarda da el sıkışan Beşiktaş, kısa süre içinde transferi noktalamayı hedefliyor.

Beşiktaş yönetiminin, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Doğan Alemdar transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.