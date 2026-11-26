Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’da karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Junior Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekibin tek golü 90+3’te East’tan geldi.

BEŞİKTAŞ MAÇ BİTER BİTMEZ MESAJI VERDİ

Beşiktaş, maç biter bitmez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Maçın sonucunu paylaşan temsilcimiz, ‘’Türkiye olarak hep beraber kazandık’’ yorumunu yaptı ve Türk bayrağı emojisi ekledi.

Temsilcimiz bu sonuçla puanını 10 yaptı ve ilk 8 yolunda önemli bir galibiyet elde etti.