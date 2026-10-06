Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nın Avusturya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlanan Milot Rashica ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.