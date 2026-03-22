Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında 15 sayı farkla geriye düştüğü Trabzonspor'u son çeyrekte geri dönerek 86-80 yendi. Beşiktaş Gain, bu galibiyetin ardından lider Fenerbahçe Beko ile galibiyet farkını 1'e indirdi. 4. sıradaki Trabzonspor ise 7. yenilgisini aldı. Siyah-Beyazlılarda Jonah Mathews 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla yıldızlaşırken; Ante Zizic de 14 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Akwasi Yeboah 20 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma istatistiklerini yakaladı.

