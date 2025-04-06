Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha takviyesi için Salih Özcan’a kancayı taktı. Siyah-beyazlılarda göreve scout şefi olarak getirilen Eduard Graf, Salih’in kulübü Borussia Dortmund’da yıllarca görev yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu nedenle Graf’a “Salih Özcan transferi sende” diyerek talimatı verdi. Alman yetkili, yakından tanıdığı Dortmund’lu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklifi yapacak.

Milli futbolcu da Alman kulübünde fazla forma şansı bulamıyor ve ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu durumdan da yararlanıp transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.