Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında yaptığı benzetme için gazeteci Serdar Ali Çelikler'e sert tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Çelikler'in YouTube programında kullandığı 'Sinyalci' benzetmesi için açıklama yaptı.

''ŞİDDETLE KINIYORUZ''

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bir YouTube programında Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano hakkında yorumculuk sınırını aşarak çirkin bir benzetmede bulunan ve futbolcularımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerini tespit ettiğimiz Serdar Ali Çelikler’i şiddetle kınıyoruz.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu ve sahip olduğu kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz.''

SERDAR ALİ ÇELİKLER NE DEMİŞTİ?

Serdar Ali Çelikler, YouTube programında Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki tepkilerinin abartılı olduğunu dile getirmişti. Çelikler, Italiano hakkında, "Çok sinyalci ya. Bu ne ya. Bu ne abi? Bu kadar feedback verilmez abi. Gel sen oynar derler.'' dedi.

Çelikler daha önce de, "Vincenzo Italiano'nun kenardaki el kol hareketleri falan. Bir tek sen misin bu alemin en heyecanlısı? Biraz fazla geliyor bana Italiano'nun hal ve hareketleri." şeklinde konuşmuştu.