Beşiktaş’tan sermayer artırımı kararı… Siyah beyazlılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bedelli sermaya artırımı kararı ve SPK başvurusu yaptığını bildirdi.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400 ) artırılarak 6.000.000.000 .-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur." denildi.