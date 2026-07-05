Beşiktaş, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan’ın MTE 1904 takımı ile Wittmann Antal park’ta karşılaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

ITALIANO’DAN AÇIKLAMA

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun kamp sürecinden geçtiğini söyledi. Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor." ifadelerini kullandı.