Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, 6 ve 8 numara bölgesinde forma giyebilecek isimlere yoğunlaştı. Auxerre forması giyen Kevin Danois için görüşmeler başladı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın menajerler vasıtasıyla önerildi.

Ancak Danois’in Beşiktaş’a gelmeyi düşünmediği belirtildi. Yönetim, bonservisi elinde olan Leon Goretzka’yı da değerlendirmeye alacak. 31 yaşındaki Alman yıldızın maaş beklentisiyle ilgili bir araştırma yapılacak.