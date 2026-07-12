Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, transferde rotayı Fenerbahçe’ye çevirdi. Beşiktaş’ın sarı-lacivertli formayı giyen Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, milli futbolcuyu alternatif isimler arasında değerlendirdiği ifade edildi. SON KARAR İSMAİL KARTAL’DA Ayrıca iki ekibin transfer için ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi. 2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takımı kadrosunda yer alan milli futbolcu için son kararı ise Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal verecek.

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