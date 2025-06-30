Yeni sezon öncesi golcü arayışındaki Beşiktaş, Roma'nın kadrosunda bulunan ve geçtiğimiz yılı Milan'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki İngiliz golcü Tammy Abraham transferinde sona yaklaştı.

Futbolcu ile yapılan görüşmede 4 yıllık prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, yıldız futbolcunun kulübü Roma ile bonservis pazarlığına başladı. Roma'nın 20 milyon Euro istediği Tammy Abraham için 15 milyon Euro öneren Beşiktaş, İtalyan ekibini ikna etti. İngiliz golcünün 1 Temmuz sabahı İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak. Beşiktaş, Tammy Abraham'a ise yıllık 6 milyon Euro ücret ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekibin şimdiye kadarki en pahalı transferi 11 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Moatasem Al-Musrati'ydi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'dan 1 yıllığına Milan'a kiralanmıştı. Milan'da 44 maça çıkan Abraham 10 gol atarken 7 kez de asist yaptı. İngiliz oyuncu; 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.