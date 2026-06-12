Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe Önder Özen ve teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından kadro planlaması çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılarda transfer edilecek oyuncular kadar kulüpten gönderilecek isimler de merak konusu oldu. 6 MİLYON EURO ÖDENDİ Sabah'ın haberine göre özellikle Sergen Yalçın döneminde geleceği belirsizliğini koruyan genç sağ bek Taylan Bulut için "kulüpte kalmalı" kararı verildi. Geçen sezon Schalke 04'ten 6 milyon euroya transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek; Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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