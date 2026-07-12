Transfer sezonunu Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Alexander Nübel olmak üzere 5 oyuncuyla açan Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı ismi Leandro Trossard... Yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için Belçika'nın Dünya Kupası macerasının son bulmasını bekleyen Kartal, mutlu sona çok yakın.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Leandro Trossard'ın yıldızlaştığı Belçika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Zorlu maceranın ardından ülkeleri Belçika'ya dönen milli takımı karşılamaya Siyah-Beyazlı taraftarlar da gitti...

BEŞİKTAŞ TARAFTARI KARŞILADI

Beşiktaş camiası tarafından heyecanla transferi beklenen Leandro Trossard'ı, Belçika'da Siyah-Beyazlı taraftarlar karşıladı. Brüksel Havalimanı'na iniş yapan kafileyi bekleyen Beşiktaş taraftarları, takımlarına imza atmasını bekledikleri 31 yaşındaki Trossard ile fotoğraf çektirdi.

Geçen sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve Kırmızı-Beyazlı formayla tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Trossard, 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de çıkan Belçikalı yıldız, sezon boyu 2 bin 922 dakika sahada kaldı.

Çeyrek finalde İspanya'ya elenen Belçika Milli Takımı'nda da performansıyla göz dolduran sol kanat; 6 maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaştı.