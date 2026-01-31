Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın, Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Konyaspor, karşılaşmanın 23. dakikasında Deniz Türüç'ün golüyle öne geçti. Deniz Türüç, Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Konyaspor böylece, kaleye isabet eden ilk şutta golü bulmuş oldu.

Beşiktaş taraftarları, son haftalardaki performansından memnun olmadıkları Ersin Destanoğlu'nu protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca, top 25 yaşındaki kaleciye her geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu. Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.