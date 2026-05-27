Beşiktaş’ta Filipe Luis sesleri yükselmeye başladı. Siyah-beyazlılar, 41 yaşındaki Brezilyalı teknik adam ile görüşmelere resmen start verdi. Yönetici Murat Kılıç ile Sportif Direktör Önder Özen Portekiz’e gitti ve Filipe Luis ile masaya oturdu. Yıllık ücret ve sözleşme konusunda bir problem yok ancak Brezilyalı çalıştırıcı, Avrupa’nın büyük liglerinde görev yapmak istiyor. Özen, kulübün projelerini genç teknik adama anlatıp, ikna etmeye çalışacak. Bu arada Brezilyalı hocanın en büyük hayali İngiltere Premier Lig... Ancak İngiltere’de çalışma izni yok. Luis, Beşiktaş veya Avrupa’da bir başka takımda 2 yıl daha çalışırsa İngiltere’ye izin alabilecek.

BEŞİKTAŞ DOĞRU TERCİH

İspanyol basınından Marca gazetesi de Luis-Beşiktaş flörtünü haber yaptı. İspanyollar, Luis’in İngiltere hayaline kavuşması için daha erken olduğunu ve Beşiktaş’ın kendisi için en doğru tercih olacağını ifade etti. Futbolculuğunda Atletico Madrid formasıyla büyük başarılar elde eden 41 yaşındaki hoca, Flamengo’da adından söz ettirdi. Filipe Luis döneminde Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olarak kabul edilen Libertadores’i müzesine götüren Flamengo, ayrıca 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası olmak üzere toplam 4 büyük kupa kazandı.