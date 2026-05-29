Beşiktaş’ta yeniden Portekiz sayfası açılmak üzere... Başkan Serdal Adalı, yöneticiliği döneminde Quaresma, Simao ve Almeida gibi isimlere siyah-beyazlı formayı giydirip Carlos Carvalhal’ı da teknik direktör yapmıştı. Filipe Luis ile yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Kartal, rotayı yeniden Portekiz’e çevirdi. Portekiz’de bulunan Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen’in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Conceiçao’ya teklif yapacağı belirtildi.

Braga’nın Teknik Direktörü Carlos Vicens de önerilen teknik direktörler arasında. 1 hafta içinde teknik direktör konusunu çözmeyi hedefleyen yönetimde Jorge Jesus’u da isteyenler var. Özen görüşmeleri yapacak ve son kararı Başkan Serdal Adalı verecek.