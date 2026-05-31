Beşiktaş yönetimi, teknik direktör koltuğu için adeta ters köşe bir operasyona hazırlanıyor. Kamuoyu günlerdir Filipe Luis, Carlos Vicens ve Razvan Lucescu gibi isimlerle meşgul edilirken, siyah-beyazlıların Crystal Palace’tan ayrılan dünyaca ünlü Avusturyalı Oliver Glasner’i bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

5 MİLYON EURO MAAŞ

Görüşmeleri gizlilik içinde yürüten Başkan Serdal Adalı ve ekibi 51 yaşındaki hoca ile pazarlık masasına oturdu. 5 milyon Euro maaş önerilen Glasner’e 2+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı gelen haberler arasında. Milan’ın da ilgilendiği Glasner’in son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Beşiktaş’ın başına geçmesi yüksek ihtimal.