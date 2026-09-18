UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Marsilya’yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“OYUNCULAR HARİKA İŞ ÇIKARDI”

Taraftarın önünde kazanmayı çok istediklerini belirten Italiano, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

“Avrupa Ligi’nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

İLHAN FAKILI’YA ÖZEL PARANTEZ

İtalyan teknik adam, karşılaşmanın ilk golünü atan İlhan Fakılı’nın performansına da ayrı bir parantez açtı. Fakılı’nın her geçen gün geliştiğini belirten Italiano, genç oyuncunun böyle devam etmesi halinde önemli bir futbolcuya dönüşebileceğini söyledi:

“İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor. Onu tebrik ediyorum. Böyle devam ederse büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. Onun adına çok mutluyum.”

“42 BİN KİŞİYE SARILMAK İSTİYORUM”

Siyah-beyazlı tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratlardan etkilendiğini söyleyen Italiano, Beşiktaş taraftarının desteğinin kendisi için özel olduğunu vurguladı.

“Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum. İnşallah bu atmosfer çok uzun sürer” ifadelerini kullandı.