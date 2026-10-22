Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynadığı karşılaşma öncesinde tribünlerde koreografi yapıldı.

Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma öncesinde görsel şova imza attı. Kuzey Tribünü’nde, dağların arasından kanat açmış Kartal resmine koreografide yer verildi. Ayrıca ‘Never surrender, Never Give Up’ ‘Asla pes etme, asla vazgeçme’ ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Doğu Tribünü'nde açılan pankartta ‘Karanlığın ardından kartal yükselir’ denildi. Öte yandan Kuzey ve Batı tribünlerinde yer alan taraftarlar, karşılaşmayı siyah üstlerle takip etti. Güney ve Doğu tribünlerinde yer alan taraftarlar ise beyaz üstlerle mücadeleyi izledi. Tribünlerin yarısı siyah, yarısı beyaz oldu.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktşa’ın Crystal Palace’ı konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. Öte yandan İngiliz taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek oldu.