Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Arsenal ile Leandro Trossard'ın transferi için her konuda anlaşmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Belçikalı oyuncu ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Habere göre; Siyah-beyazlı ekip, Trossard ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Trossard'a 8 milyon Euro net maaş ödeyecek. Belçikalı oyuncuya başarı bonusu ve imza parası ödenmeyecek.

Yıldız oyuncunun, bu hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.