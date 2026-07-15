Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlılar Belçikalı yıldız için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bu bonservisi altı eşit taksit halinde 3 yılda ödeyecek. Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza atan Trossard, siyah-beyazlılardan senelik 6.5 milyon euro kazanacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”