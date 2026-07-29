Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı İstanbul'da 1-0'la geçen Beşiktaş, yarın turun kaderini belirleyecek olan rövanş maçını deplasmanda oynayacak. MCH Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek.
Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.