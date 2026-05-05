Beşiktaş için tüm sezonu kurtaracak gün geldi... Süper Lig’de 4. sırayı garantileyen siyah-beyazlılar, hedef olarak koyduğu Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile yarı final maçına çıkacak. Kartal’da sezonu kapatan Kartal Kayra ve uyluk bölgesinde kemik ödemi tespit edilen Rashica forma giyemeyecek. Avrupa hedefinde Türkiye Kupası, Beşiktaş için çok ama çok önemli. Siyah-beyazlılar kupayı kazanırsa Avrupa Ligi’ne 20 Ağustos’ta play-off’tan başlayacak. Trabzonspor kazanırsa da Kartal, Avrupa Ligi’ne katılacak ama Beşiktaş startı 23 Temmuz’daki ikinci ön elemeden verecek. Kupayı Konyaspor veya Gençlerbirliği’nin kazanması durumunda ise Beşiktaş, Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’ne katılacak ve ilk maçına 23 Temmuz’daki ikinci ön elemede çıkacak.