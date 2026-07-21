Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland maçı öncesi Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlılar, yeni transferi Trossard'ı kadroya dahil etmedi.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.