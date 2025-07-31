Beşiktaş'ta umut bitmez. Kartal, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya’da karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar, aldıkları 4-2’lik yenilginin rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı kazanmalı. Kartal, iki farkla kazanırsa maç uzatmaya gidecek.
Kartal, Shakhtar’ı elerse Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’ndeki Rangers-Panathinaikos (2-0) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s-Kalju (1-0) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak.