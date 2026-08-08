Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk yapan yaşlı bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle genç bir kadına bastonla saldırdı.

Yaşlı kadın, şort giyen genç kadına vurmadan önce "Kanun falan dinlemem. Saçını başını yolarım. Kime diyorum? Sana diyorum sana... Bak kırarım ayağını! Kalk git, vururum dizlerini kırarım. Benim başımı belaya koyma. Terbiyesiz! Orada çıplaklardan kaçtım, bu geldi karşıma oturdu. Kalk buradan" dedi.

Genç kızın hemen yanı başında bastonuyla ayakta duran yaşlı kadın sözlü tacizini sürdürdü.

Vapurda oturan genç kız ise sakinliğini korudu, herhangi bir karşılık vermedi.

Buna rağmen yaşlı kadın elindeki bastonuyla sert bir şekilde genç kızın bacağına vurdu. Vapurdakiler de yaşlı kadına tepki gösterdi.

Genç kadının yanında bulunan başka biri ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.