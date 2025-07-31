UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Başakşehir FK ise, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Cherno More’yi 4-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ve Başakşehir FK'nin 3. eleme turundaki rakipleri de belli oldu.

Shakhtar Donetsk'e evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu. Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında St. Patrick's, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Estonya ekibi Kalju ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 3. eleme turuna yükseldi.

Başakşehir FK ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Cherno More'u sahasında 4-0'lık skorla geçerek 3'üncü tura yükseldi. İstanbul ekibinin rakibi ilk maçta sahasında Slovenya temsilcisi Koper'i 7-0 yenen deplasmandaki rövanş maçında ise 5-3 kazanan Norveç ekibi Viking oldu.

Eşleşmelerin ilk maçları 7 Ağustos'ta, rövanşları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.