Süper Lig'de transfer döneminin açılmasının ardından takviyeler peş peşe açıklanmaya başladı.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Fenerbahçe ise Jhon Duran'ı imza için İstanbul'a davet etti. Her iki ekip de yerli bir golcü takviyesine odaklanırken milli yıldız için karşı karşıya geldi.

YAKIN TAKİPTELER

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Porto'dan ayrılmaya hazırlanan Deniz Gül için harekete geçti. Portekiz temsilcisi Porto, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği milli futbolcu Deniz Gül ile yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınından A Bola’nın geçtiği habere göre, Porto, sezon başında İsveç ekibi Hammarby'den 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Deniz Gül’ün ayrılığı için 5 milyon Euro bonservis bekliyor.

Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe, 21 yaşındaki golcünün durumunu yakından takip ediyor. 2028 yılına kadar Portekiz ekibi ile sözleşmesi bulunan Deniz Gül, Porto formasıyla 22 resmi maçta 2 gol atabildi.





