Trabzonspor formasıyla Türkiye'de unutulmaz bir performans sergileyen ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Türk devleri Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Çizme basınının saygın spor portallarından Tuttomercatoweb'de gazeteci Niccolò Ceccarini imzasıyla yayımlanan habere göre; İtalyan devi Juventus, ocak ayı ara transfer döneminde hücum hattını takviye etmek adına girişimlerini hızlandırdı. Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlıların transfer listesinde Norveçli golcü Alexander Sörloth'un da yer aldığı kaydedildi.

MADRİD'DE FORMA SAVAŞI İYİCE KIZIŞTI

İtalyan ekibinin forvet adayları arasında Monaco forması giyen Folarin Balogun'un öncelikli hedef olduğu belirtilirken, Sörloth'un en güçlü alternatif olarak masada tutulduğu bildirildi. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin, 30 yaşındaki Norveçli santrforun fizik gücünü, hava hakimiyetini ve klasik ceza sahası forveti profilini fazlasıyla beğendiği ifade ediliyor.

Kariyerini İspanyol devi Atletico Madrid'de sürdüren tecrübeli golcünün, son dönemde yaşadığı fiziksel problemleri tamamen geride bırakmasına rağmen istediği forma şansını bulmakta zorlandığı kaydedildi. Teknik Direktör Diego Simeone'nin hücum hattındaki birincil tercihini Kanadalı yıldız Jonathan David'den yana kullanması, Sörloth'un kulübede kalmasına yol açtı. İtalyan devinin ise tecrübeli oyuncunun Madrid ekibindeki bu huzursuz durumunu bir fırsata dönüştürmek istediği vurgulandı.

6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ

Haberin detaylarında, Juventus yönetiminin Norveçli forveti devre arasında sezon sonuna kadar geçerli olacak 6 aylık kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı. Torino ekibinin oyun yapısına fiziksel özellikleri ve oyun kurucu forvet kimliğiyle doğrudan uyum sağlayacağı düşünülen Sörloth için nabız yoklandığı ifade edildi.

Şu an için Atletico Madrid'e iletilmiş resmi bir teklifin ya da doğrudan kulüpler arası müzakerelerin başlamadığı belirtilse de İtalyan devinin devre arası transfer penceresi yaklaşırken temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Türkiye macerasının ardından Avrupa'nın elit kulüplerinde adından söz ettiren yıldız santrforun, ocak ayında Serie A'ya yelken açıp açmayacağı futbol kamuoyunda merak konusu olmayı sürdürüyor.