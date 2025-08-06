Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kadro planlamasında yer almayan İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe için ayrılık kapıda. 22 yaşındaki genç yetenek, kulüpten ayrılmaya hazırlanırken Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Beşiktaş gelişmeleri yakından takip ediyor.

Rowe’un Marsilya ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, kulüp oyuncuyla yolları ayırmaya kararlı. Ayrılığın kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Potansiyeli olan, gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayan çalışan Trabzonspor, Beşiktaş'ın ardından İngiliz oyuncuya talip oldu.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Jonathan Rowe’un güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında. Hızı, dripling yeteneği ve genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansıyla dikkat çeken oyuncu, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş’ın radarında.

İki kulüp de hücum hattına genç, dinamik ve uzun vadeli katkı sağlayabilecek oyuncular kazandırmak istiyor. Rowe ise bu anlamda oldukça ideal bir hedef olarak öne çıkıyor.