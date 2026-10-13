Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçta düdük Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser'de olacak.

Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kevin Van Damme görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Bram Van Driessche, AVAR'da ise Stuart Attwell yer alacak. Hoffenheim-Beşiktaş maçı 15 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR'UN MAÇINI MALTALI BARBARA YÖNETECEK

Konferans Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya'nın KuPS takımıyla karşılaşacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu maçın hakemi Maltalı Ishmael Barbara olacak.

Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek. Dördüncü hakem Slobodan Petrovic, VAR Gianluca Aureliano ve AVAR Daniele Paterna olarak açıklandı. KuPS-Trabzonspor maçı 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'da TSİ 19.45'te başlayacak.