Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi, yeniden Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor... Kariyerine La Liga ekibi Mallorca’da devam eden Kosovalı golcünün Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DEKİ PARLAYAN KARİYERİYLE AVRUPA’YA ADIM ATTI

Fenerbahçe formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olan Muriqi, Türkiye’de iz bırakan golcüler arasında yer almıştı. Kosovalı forvet, kariyerinin bu aşamasında yeniden Süper Lig’e dönüşe sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ SANTRFOR HATTINI YENİLİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile yolların ayrılması beklenirken, teknik heyet golcü arayışına hız verdi. Bu kapsamda Muriqi’nin transfer gündemine alındığı öğrenildi.

MALLORCA'DA 3,5 SEZONDA 46 GOLE KATKI

İspanya’nın Mallorca takımında 3,5 sezondur top koşturan Vedat Muriqi, burada çıktığı 118 maçta 35 gol atarken, 11 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun hem hava toplarındaki etkisi hem de fizik gücü, Beşiktaş’ın transfer stratejisine uygun profilde görülüyor.