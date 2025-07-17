Beşiktaş, transferi için daha önce anlaşma sağladığı İngiliz sağ bek transferinde sorun yaşadı.
Siyah beyazlılar, uçuşu iki kez ertelenen Kyle Walker-Peters'tan vazgeçtiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.
Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.
Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.