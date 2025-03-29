Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, derbi öncesi dikkat çeken bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, müsabakanın tartışmalı hakem kararlarına sahne olmaması adına eski hakem Urs Meier'i gözlemci olarak Tüpraş Stadyumu'na getirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın davetiyle İstanbul’a gelen dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek. Hakem, karşılaşma sırasında yaşanan pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu değerlendirmeler Beşiktaş Kulübü’nün resmi YouTube kanalında kamuoyuyla paylaşılacak.

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Urs Meier'in Tüpraş Stadyumu'na gelmesini "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda" ifadeleri ile paylaştı.

Siz getirmediniz, biz getirdik!



Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda. 👀 pic.twitter.com/bP2r4CsZEL — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025

TFF'DEN RET YANITI GELMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF’yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye Urs Meier'i getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.