ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

  • Salon: Başakşehir
  • Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Güler, Yarkın Keskin
  • Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, Parks 12, Ndour 8, Gamze Takmaz, Berfin Sertoğlu 4
  • Beşiktaş BOA: Özge Özışık 3, Lazic 11, Winterburn 12, Fagbenle 20, Krajisnik 19, Hatice Pelin Gülçelik 3
  • 1. Periyot: 8-22
  • Devre: 27-35
  • 3. Periyot: 45-48
  • Beş faulle çıkan: 36.52 Macaulay (Emlak Konut)