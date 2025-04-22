Transfer döneminin yıldızı Beşiktaş olabilir. Menajerler, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yapacağı ameliyat için isim üzerine isim öneriyor.

Son olarak gündeme 24 yaşındaki Salvatore Esposito geldi. İtalyan oyuncu Serie B’de mücadele eden Spezia’da forma giyiyor. Genç oyuncu için Beşiktaş cephesi henüz kararını vermiş değil. Bu bölgeye daha tecrübeli bir isim arayışları bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin yerini de doldurmaya hazırlanıyor. Rus ve Arap kulüpleri Gedson Fernandes’i transfer etmek için kapıda bekliyor. Fernandes giderse alternatifi İtalya’da hazır. Beşiktaş, Atalanta’nın Hırvat merkez orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile temas kurdu. 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Kulüpler anlaşırsa imzalar atılacak.