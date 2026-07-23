75 günlük hasret bitiyor, Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına kavuşuyor. Tüpraş Stadı’ndaki son maçına 9 Mayıs’ta çıkan siyah-beyazlılar bugün Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk sınavıyla birlikte yeni sezonun startını da veriyor. Saat 21.00’de başlayacak mücadele yalnızca bir Avrupa sınavı değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ’DA

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Beşiktaş’ın başındaki ilk resmi maçına çıkacak. Yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı da Dolmabahçe’de ilk kez siyah-beyazlı formayla sahne alacak. Eksiklere rağmen Kartal ev sahibi olma faktörünü kullanarak 30 Temmuz’da Danimarka’da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.