Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından sportif direktörlüğe Önder Özen'i getiren ve yaklaşık iki haftadır teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Son olarak Bologna'da görev alan 48 yaşındaki teknik adam ile 2027-28 sezonuna dek anlaşmaya varıldığı açıklandı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." Ayrıca kulübün resmi internet sitesindeki duyuruda da "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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