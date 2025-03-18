Şimdilerde Keny Arroyo, Elan Ricardo ve Ernest Muçi gibi gençlere yatırım yapan Beşiktaş'ın, 2015 yılında alt yapıya aldığı Malili futbolcu Maharafa Tandina'nın ilginç hikayesi ortaya çıktı... Siyah-Beyazlıların resmi YouTube hesabından "Geleceğin yıldızı Maharafa Tandina'yı tanıyalım" videosuyla tanıttığı Maharafa'nın futbolculuk kariyeri pek parlak ilerlemese de Türk bir kadına aşık olup "İzmitli Damat" haline geldi...

2015'te Beşiktaş U19'a transfer edilip profesyonel futbol kariyerine adım atan sol açık-forvet oyuncusu Maharafa, 2017'de Beşiktaş'tan ayrılarak Sloven ekibi Sampion Celje'ye transfer oldu.

Ardından Balkan ülkelerinde Mladost Kakanj (Bosna Hersek) ve Fc Shkupi'yi (Makedonya) gezen Maharafa, 2020'de futbola 2 yıl ara verdi. 2022'de yeniden yeşil sahalara dönme kararı alan Maharafa, Kosova temsilcisi KF Liria'da oynayıp Gürcistan ekibi FC Samtredia'ya transfer olduktan sonra 2024'ün başında kulüpsüz kaldı.

YILDIZ OLAMASA DA 'İZMİTLİ DAMAT' OLDU...

Ancak Maharafa; Türkiye, Beşiktaş'ta başlayan futbol kariyerinde hayatı için oldukça önemli bir adım attı... Türkiye'de Elif Başak ile tanışıp aşık olan Tandina, ülkeden ayrılsa da sevgilisinden ayrılmadı...

Maharafa, 2023'te YouTube'da "@hedwigellie" kullanıcı adıyla ilişkilerinden kesitler paylaşan Elif Başak'a evlenme teklif etti ve kısa süre içerisinde nişanlandılar. Çift, 2024'ün sonlarına doğru dünya evine girdi... Maharafa, Beşiktaş'ın sunduğu şekilde bir dünya yıldızı olamasa da Türkiye'de aşkı ve mutluluğu buldu...