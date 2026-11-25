Siyah-beyazlı formayla genellikle sonradan oyuna dahil olmasına rağmen sahaya adım attığı andan itibaren enerjisiyle tribünleri ayağa kaldıran Junior Olaitan, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Göztepe'den 5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kadroya katılan Beninli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 resmî karşılaşmada 3 gol ve 7 asistlik etkileyici bir skor katkısı üretti.

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın yakından takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ara transfer döneminde gelebilecek tekliflerin önü şimdiden kapatıldı.

AYRILIK SEÇENEĞİ SEZON SONUNA ERTELENDİ

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa kulvarında zirve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş yönetimi, kadrodaki en önemli jokerlerinden birini sezon ortasında kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da takımda kalması yönünde olumlu rapor sunduğu Olaitan için gelen tüm talepler sezon sonuna ertelendi.

İlk 11'de düzenli başlamasa da siyah-beyazlı kulüpte bulunmaktan son derece mutlu olduğu belirtilen Junior Olaitan'ın, Beşiktaş ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden uzun süreli sözleşmesi bulunuyor.