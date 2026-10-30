Beşiktaş, yaz transfer döneminde Newcastle United'ın yüksek talepleri nedeniyle kadrosuna katamadığı Joe Willock için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Tuttomercatoweb'in haberine göre siyah-beyazlılar, İngiliz orta saha oyuncusu için devre arasında 10 milyon euroluk teklif sunacak.

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın hedefindeki Willock'un Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Oyuncu, sözleşmesini uzatmaması halinde ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapıp ön sözleşme imzalayabilecek.

ADALI: 'OCAKTA İMZA ATABİLİRİZ'

Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Willock için yaz döneminde yürütülen çalışmaları anlatmıştı. Oyuncunun ailesini İstanbul'a getirdiklerini, ev seçildiğini ve Italiano ile Önder hocayla en az 10 kez görüntülü görüşme yapıldığını söyleyen Adalı, oyuncunun yanına da iki defa gidildiğini belirtmişti.

Newcastle'ın talebinin 20 milyon pound olduğunu açıklayan Adalı, “Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani” demişti. Adalı, “Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada.” ifadelerini kullanmıştı.

NEWCASTLE'DA 193 MAÇTA FORMA GİYDİ

Şubat 2021'de Arsenal'den kiralık olarak Newcastle United'a katılan Willock'un bonservisi sezon sonunda 30 milyon euro karşılığında alınmıştı. İngiliz futbolcu, Newcastle formasıyla bugüne kadar çıktığı 193 resmi maçta 22 gol ve 12 asist üretti.