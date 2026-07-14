Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan’ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Trossard’ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul’a geldi. Leandro Trossard’ı taşıyan uçak, saat 19.20’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Hayırlı olsun, inşallah camiamızı, taraftarımızı, çocuklarımızı mutlu edebilmişizdir. Karşılığını alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Torssard'ın ise ilk sözleri şunlardı: "Taraftarlarla alakalı çok güzel şeyler duydum. Onlarla kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Daha güzellerini Beşiktaş forması ile yaşamak istiyorum."