Beşiktaş Basketbol, Scottie Wilbekin transferini açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: “Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı. Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014 yılında start veren Wilbekin, AEK, Darüşşafaka, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan 1.86 metre boyundaki oyuncu, 2018 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.” METECAN BİRSEN DE BEŞİKTAŞ'TA Gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bir transferi daha açıkladı. Siyah beyazlılar Metecan Birsen'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 5 sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren 31 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

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