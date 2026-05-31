Süper Lig ve Avrupa'da son yılların kötü izini silmek için yeni sezonda hem teknik ekip hem de kadro planlamasını güçlü adımlarla ilerletmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Sportif direktörlük görevine Önder Özen'i getiren Siyah-Beyazlılar, iddialı bir kadro kurarak yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bir yapılanma hazırlığı yapıyor.

XABİ ALONSO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Sabah'ın TransferFeed'e dayandırdığı habere göre yıldız bir golcü transferiyle kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hedefinde Chelsea'nin 24 yaşındaki golcüsü Nicolas Jackson var.

Gambiyalı yıldızı kiralama formülüyle kadroya katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun kararını bekliyor. İspanyol teknik adamın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş yönetimi de Ada çıkarması yaparak Jackson'ı en az bir sezon olmak üzere kadrosuna dahil etmek istiyor.

Son sezonunu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki santrfor; forma giydiği 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.