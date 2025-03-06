Beşiktaş'ın rakibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları öncesinde belirlendi. Grup aşamasından bir üst tura çıkan takımlar, kura çekimiyle eşleşmelerini öğrendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da geçekleştirildi.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK vardı. Beşiktaş'ın rakibi Göztepe oldu.
Çeyrek final maçları, tek maç eleme sistemine göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 veya 24 Nisan’da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs’ta oynanacak.