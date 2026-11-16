Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'nun Fildişi Sahili Milli Takımı kampında uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık yaşadığı açıklandı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu (FIF), oyuncunun tedbir amacıyla kampı terk ederek tedavi için kulübüne dönmesine izin verdi. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dönüş kararının tıbbi ekibin değerlendirmesi sonucunda alındığı belirtildi. Agbadou'nun, kulübünde uygun tedaviyi alabilmesi için serbest bırakıldığı bildirildi. GAMBİYA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK Agbadou, 17 Kasım 2026'da 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin 4. haftasında Gambiya ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Oyuncuya acil şifa ve sahalara hızlı dönüş dileyen federasyon, sağlık durumunun takibi için Beşiktaş ile iletişim halinde kalacağını açıkladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.