Beşiktaş, Joe Willock transferinde son aşamaya geldi. Geçtiğimiz yaz gerçekleşmeyen transferin ocak ayında tamamlanması bekleniyor.

WILLOCK, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Willock, kulübünden gelen yeni kontrat teklifini geri çevirdi. 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlıyor.

SERDAL ADALI 'OCAKTA İMZA ATABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Willock transferine ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Adalı, "Hocamız Willock'u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi." dedi.

Adalı, transferin devre arasında gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullandı.

WILLOCK, NEWCASTLE'DA NE YAPTI?

2021 yılında 29.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'den Newcastle United'a transfer olan Joe Willock, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise Newcastle formasıyla 7 maçta 442 dakika süre alan Willock, 3 gol kaydetti.