Beşiktaş'ta milli ara öncesinde üç önemli oyuncunun sakatlık problemi bulunuyordu.

Orkun Kökçü ayak parmağından, Leandro Trossard topuğundan ve Dusan Vlahovic adalesinden rahatsızlık yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ'A MÜJDELİ HABER

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu üç futbolcunun da sağlık durumları netleşti. Orkun Kökçü'nün tamamen iyileştiği, Vlahovic'in tedavi sürecinin sona erdiği ve Trossard'ın da herhangi bir sorununun kalmadığı aktarıldı.

İtalya maçı öncesinde antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Emirhan Topçu'nun da durumunun iyi olduğu vurgulandı. Bu gelişmeler, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini güçlendirdi.

Yarın oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın kadrosu tam kapasiteye ulaştı. Orkun Kökçü, Vlahovic ve Trossard'ın bu maçta forma giyebilecekleri belirtildi.