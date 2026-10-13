Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, Orkun Kökçü'nün golünde asisti yaparken ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmaya devam edemedi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'tan Cerny'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Cerny, Beşiktaş'ın oynayacağı 2 kritik maçta forma giyemeyecek. Haberde Cerny'nin Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçına ek olarak Süper Lig'de Trabzonspor'la oynanacak maçta da süre alamayacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun 26 Ekim'deki Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği aktarıldı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırırken 2 asist yaptı.