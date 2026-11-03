Beşiktaş'ın Celtic maçı hazırlıklarında Orkun Kökçü de takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen futbolcu, siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmana katıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic'e konuk olacak Beşiktaş'ın basına kapalı idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktik, duran top ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
İSKOÇYA YOLCULUĞU YARIN
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını 4 Kasım'da saat 11.00'de başlayacak antrenmanla tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
Beşiktaş kafilesi, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya hareket edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, TSİ 20.45'te basın toplantısı düzenleyecek.